Afirman que las obras en el tren Sarmiento ahorran una hora semanal de viaje

Las mejoras implementadas en el sistema eléctrico del tren Sarmiento, y las obras para repotenciarlo, permitieron reducir el tiempo de viaje entre las cabeceras de Once y Moreno en 5 minutos, por lo que los 330.000 pasajeros diarios de la línea se ahorran casi una hora de viaje a la semana.Las obras, que demandaron una inversión de 2.500 millones de pesos y fueron recorridas por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, permitieron aumentar la cantidad de servicios diarios, renovando instalaciones de hasta 90 años de antigüedad y nuevas subestaciones eléctricas."Con estas obras estamos sumando tecnología que no se renovaba desde hace más de 90 años. Hacen a un transporte público de calidad e impactan en la calidad de vida de las personas", dijo Dietrich.Las obras incluyeron la renovación integral del sistema eléctrico, que no se modernizaba desde 1925, año en que fue instalado por los ingleses (el antiguo "Ferrocarril del Oeste").