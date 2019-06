Francisco llamó a "declarar la guerra al bullying"

Francisco convocó a "declarar la guerra al bullying", al abrir un maratón de 24 horas de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes dedicada a la lucha al ciberbullying."En la farmacia no venden remedios contra el bullying, todavía los laboratorios non han encontrado la fórmula. ¿Mientras tanto qué hacer?", planteó el pontífice en un vídeo mensaje divulgado para iniciar el encuentro."La única manera es el compartir, el convivir, el dialogar, el escuchar al otro, tomarse tiempo para caminar juntos, tomarse tiempo porque es el tiempo que hace la relación", planteó el Papa al inaugurar la primera conferencia online contra el bullying y cyberbullying que tiene título " #StopCyberbullyingDay | 24h Scholas Talks" y que sirve para la presentación pública de Wezum, el Observatorio Internacional de jóvenes de Scholas."No tengan miedo de dialogar. Cada uno de nosotros tiene algo que dar al otro. Cada uno de nosotros tiene algo bueno para dar al otro. Cada uno de nosotros necesita recibir algo bueno de los otros", agregó Jorge Bergoglio al iniciar el evento que puede seguirse todo el día a través de la página web www.scholasoccurrentes.org/wezum."El diálogo nos hace iguales, no en la identidad, somos identidades diferentes; nos hace iguales en el camino. Somos caminantes, iguales todos , todos caminamos, pero todos diferentes, pero todos en armonía", planteó en ese marco el Papa."Declaren la guerra al Bullying, porque eso disminuye la identidad. Jueguen la paciencia del escuchar al otro. Y entonces será una paz fuerte, y esa misma paz fuerte hará que descubran la propia dignidad", finalizó Francisco.Luego de haber escuchado a más de 30 mil jóvenes de todo el mundo, Scholas creó Wezum, un observatorio internacional de la juventud que nace con el objetivo de investigar las causas profundas detrás de las principales problemáticas que afectan a los adolescentes de hoy, anunció en un comunicado.