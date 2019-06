El Tribunal Supremo aumentó de 9 a 15 años de prisión la pena contra "La Manada"

El Tribunal Supremo corrigió el polémico fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que un año atrás condenó a los cinco hombres del grupo llamado La Manada a 9 años de cárcel por abuso sexual a una joven de 18 años, lo que había desatado una ola de indignación y protestas en toda España. Ahora el delito imputado es violación reiterada y la pena es de 15 años de prisión.Durante la audiencia pública en la que el Supremo valoró los recursos de casación presentados por las acusaciones, la fiscal del caso, Isabel Rodríguez, pidió que la pena se duplicara a 18 años al entender que no hubo abuso sexual sino claramente una violación."En la agresión, la voluntad del autor se impone por la fuerza, ya sea con violencia o intimidatoria", explicó la representante del Ministerio Público, quien además advirtió que "no se puede pedir a la víctima una actitud peligrosamente heroica".El abogado de "La Manada", por su parte, pidió la absolución de los cinco acusados -José Ángel Prenda (hoy 29 años), Jesús Escudero (28), Alfonso Jesús Cabezuelo (30), Ángel Boza (27) y Antonio Manuel Guerrero (30)- entender que son "absolutamente inocentes" y que "no se han enfrentado a un juicio justo" porque "la sociedad ya dictó sentencia".El fallo del Supremo, que eleva la pena de 9 a 15 años la pena de cárcel -más 8 de libertad vigilada-, sostiene que "la calificación jurídica de los hechos fue incorrecta, puesto que no hubo abuso sexual, sino violación, ya que "el relato fáctico describe un auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente los actos sexuales".Los jueces señalan que la "situación intimidante" hizo que la víctima adoptara una actitud de sometimiento (...) lo que fue aprovechado por ellos para realizar los actos contra la libertad de ella, al menos, diez agresiones sexuales, con penetraciones bucales, vaginales y anales".Además, el alto tribunal tiene en cuenta el agravante de grupo: la superioridad numérica fue aprovechada por los acusados para obtener una mayor impunidad y aseguramiento del delito cometido".Uno de los acusados sumo otra condena de 2 años de cárcel, hasta un total de 17 años, por robo con intimidación del teléfono celular de la víctima.El caso de La Manada se convirtió en un emblema para el movimiento feminista de España después de que durante el juicio parte de la prensa pusiera en duda la declaración de la víctima y después la Justicia condenara a los cinco hombres por abuso sexual y no violación con el argumento de que no se había podido acreditar la violencia o intimidación sobre la víctima.