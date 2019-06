Ocho heridos al volcar un micro que llevaba jóvenes argentinos

Ocho personas resultaron con heridas leves esta madrugada cuando un micro que llevaba a un contingente de jóvenes argentinos de entre 13 y 20 años volcó esta madrugada en una ruta de la localidad uruguaya de Las Flores, informó la policía local, y aunque tuvieron que ser hospitalizadas todos ya fueron dados de alta.El siniestro ocurrió a las 0.35 de hoy en el kilómetro 87 de la ruta 9, a la altura del municipio de Solís Grande, Uruguay.Según las fuentes, el micro había partido desde la ciudad de La Plata y transportaba a un grupo de alumnos del instituto de baile platense Academia Prodance, que se dirigía a Uruguay para participar de una competencia de reggaeton."El micro viajaba desde Argentina hacia Punta del Este y fueron ocho personas heridas las que trasladamos a diferentes centros de salud de Maldonado, aunque su estado no era de gravedad y se están estudiando las causas del siniestro", informó hoy a Télam el comisario Joe López de la Policía de Maldonado.A través de un comunicado oficial, la cancillería argentina confirmó que "ya no quedan internados", luego de comunicarse con los familiares de los jóvenes heridos y visitar los sanatorios Cantegrill y Mautone, en la localidad de Piriápolis, adonde fueron derivados.Según se detalló, los informes médicos corroboraron que los jóvenes heridos no presentaron gravedad y sufrieron lesiones tales como "contusiones, quebraduras y politraumatismos menores".El grupo de jóvenes se iba a alojar en el hotel Golden Beach de esa localidad uruguaya, según fuentes locales.