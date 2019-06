La Ciudad y la provincia de Buenos Aires redujeron la mortalidad infantil a su tasa histórica más baja

En toda la Argentina hemos logrado también un descenso de la mortalidad infantil y materna”

Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social

La mortalidad infantil se redujo en el último año a 5,7 por mil en la Ciudad y a 8,9 en la provincia de Buenos Aires por cada mil bebés nacidos vivos, alcanzando la tasa más baja en la historia de estos distritos, anunciaron autoridades de ambos gobiernos."Es un logro fundamental y el resultado de políticas muy concretas para acompañar a todas las madres desde el embarazo y durante las consultas pediátricas que se deben realizar en el primer año de vida", aseguró el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta."La tasa más baja registrada en la historia de la provincia de Buenos Aires no es casualidad, es el resultado de políticas sostenidas e integradas, no solo en la salud, sino en desarrollo social e infraestructura. Vamos a seguir trabajando para que este año sea aún menor", sostuvo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.Según precisaron desde la Ciudad, la mejora en estos índices se dio por medidas como la regionalización perinatal, que se implementa desde 2016 y garantiza la derivación adecuada según el nivel de complejidad de cada caso, y la Estrategia Camino Verde de la Embarazada, que incluye la "búsqueda activa" de las mujeres que se ausentan de los controles.En ese sentido, la ministra de Salud porteña, Ana María Bou Pérez, precisó que "el 60% de las embarazadas que no volvieron a la consulta fueron contactadas", y destacó que con la construcción de cuatro nuevos CeSAC (centros de salud y acción comunitaria) y la renovación de otros 6, todos los vecinos tienen un centro de salud a 15 minutos de su casa.En tanto, desde el gobierno bonaerense aseguraron que se logró garantizar que haya servicios de maternidad y neonatología en todas las regiones sanitarias, y que se implementó el programa "El Camino de la Embarazada", que comienza en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de los barrios, donde las mujeres realizan la primera consulta.