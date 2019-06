Un nuevo tratamiento para la leucemia más frecuente logra controlarla en un año

Una combinación de medicamentos que no requiere quimioterapia y logra la remisión del tipo de leucemia más frecuente en menos de un año fue presentada días atrás durante el Congreso Europeo de Hematología (EHA), que se realizó en Ámsterdam.Se trata de las drogas venetoclax y obinutuzumab, que ya están aprobadas en la Argentina para otros tratamientos pero no se usan aún en conjunto para la leucemia linfocítica crónica (LLC), la más común en adultos, ya que representa más del 30% de los casos.La combinación, que fue recientemente aprobada por la autoridad sanitaria estadounidense Food and Drug Administration (FDA), ya puede usarse como primer tratamiento en varios países, es decir, que los médicos pueden indicarla sin esperar a que otros tratamientos no den buenos resultados antes.