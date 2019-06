La criptomoneda de Facebook se gestionará con una billetera virtual llamada "Calibra"

"Libra", la criptomoneda anunciada hoy por Facebook y otras 27 organizaciones, podrá utilizarse a través de "Calibra", una billetera virtual que a partir de 2020 estará disponible en Messenger y en WhatsApp, además de estarlo también como aplicación independiente."Calibra te permitirá enviar Libra a casi cualquier persona con un teléfono inteligente a bajo costo o sin costo alguno", describió el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. "Con el tiempo, esperamos ofrecer más servicios para personas y empresas, como pagar facturas con solo presionar un botón, comprar café con el escaneo de un código o viajar en transporte público local sin necesidad de llevar dinero en efectivo o un pase de metro", agregó en un posteo en la red social.Este desarrollo busca entre otras cosas, y al igual que muchas de las empresas "fintech", simplificar el acceso de las personas a servicios financieros básicos, algo del que a nivel global carece casi la mitad de los adultos, según detalló la flamante subsidiaria de la red social.Respecto de la privacidad y el uso de datos personales, un aspecto que la red social más grande del mundo maneja de forma polémica, Calibra "no compartirá información de cuentas o datos financieros con Facebook Inc. o cualquier otro tercero sin el consentimiento del cliente", aseguró la empresa.En este sentido, aseguró que la información de las cuentas y los datos financieros de los clientes "no se utilizarán para mejorar la segmentación de anuncios publicitarios".