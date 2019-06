Analistas celebran la criptomoneda "Libra" de Facebook, pero piden tiempo para evaluar su impacto

Analistas financieros celebraron hoy el anuncio de "Libra", la nueva criptomoneda de Facebook, por estar diseñada con una lógica de divisa convertible de uso diario, aunque manifestaron que aún falta tiempo para comprobar si su planteo teórico se reflejará en la práctica."El intento que están haciendo es positivo, va a aportar valor. Sin embargo no es un proyecto directo para competir con bitcoin (BTC), está pensado como una moneda de uso diario", explicó a Télam Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina.En esta línea, el analista de mercados financieros Carlos Maslatón detalló que "libra no es una criptomoneda fiduciaria, como lo es el bitcoin, sino que es una moneda convertible contra otras monedas que sí son fiduciarias y que conformarán un índice que será el valor subyacente de Libra".La flamante criptodivisa no solo tiene el sello de la red social de Mark Zuckerberg, sino que también cuenta entre sus 28 socios fundadores a Visa, Mastercard, MercadoLibre, Xapo, Vodafone, PayPal, Spotify, eBay, Uber, Lyft, Booking."Todas las grandes empresas que desarrollan sus propias criptomonedas y además poseen una gran cantidad de usuarios con el deseo de intercambiar ya tienen una parte del camino allanado", subrayó Andragnes. Añadió que esto sucede con Facebook, que junto con WhatsApp y Messenger acumula miles de millones de usuarios.La idea de Libra, según la describe el "white paper" (un documento fundacional) publicado hoy, es crear tanto la moneda digital como una infraestructura que haga posible la promesa de la "Internet del dinero", es decir sentar las bases para un sistema financiero alternativo.Los analistas celebraron esta nueva propuesta, pero plantearon que "esto recién comienza", y que con el tiempo se verán su aplicación.