Facebook anuncia la creación de Libra, la criptomoneda para WhatsApp y Messenger

Repercusiones

El proyecto no debe considerarse una "moneda soberana", advirtió el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, al considerar necesario que el gigante estadounidense presente "garantías" sobre este tema. "Lo que Facebook creó un instrumento de transacción, por qué no. Por otro lado, que se convierta en una moneda soberana, no puede ser cuestionada ", dijo el ministro en el medio Europa 1.