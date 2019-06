Apareció en Córdoba la joven misionera de 20 años buscada por la Policía

La información fue ratificada a esta agencia por la Policía cordobesa, desde donde se reportó a Michelle fue hallada por la delegación de la Policía Federal en la localidad de Villa María.“Está muy asustada, casi no pude hablar con ella. No tiene su DNI, no tiene ropa. No sé qué pasó, pero la encontraron”, expresó Mabel, su mamá, al sitio Misiones Online.La mujer aseguró que la joven “estaba huyendo de la gente que la estaba amenazando. No sabemos nada más, nos llamaron para decirnos que la habían encontrado, ella solo lloraba, no pudo decirme mucho. La encontró un comando especial”, aclaró.“Ahora estamos esperando que nos llamen de nuevo para darnos más información. Era uno de los datos que teníamos que estaba en Córdoba, pero no lo podíamos decir porque se estaba investigando. Un grupo de psicólogos la va a atender”, agregó.La joven estaba siendo intensamente buscada desde el jueves por las fuerzas de seguridad nacionales e Interpol, en lo que se creía que podía ser un caso de trata.Lo último que se sabía de Michelle Melany, según la información policial, es que había tomado un micro hacia Córdoba, sin embargo su familia aseguraba que recibió un mensaje de ella desde Paraná, la capital entrerriana."Pa, estoy en Entre Ríos, me ponen suero ¡Ayuda!", fue el mensaje que mostró Miguel Schendelbek a la justicia de Misiones, que al ser un posible caso de trata de personas, tomó intervención el Juzgado Federal de Eldorado.