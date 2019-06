Recomiendan no circular por calles anegadas ni tocar cajas de luz o cables

No circular por calles anegadas, retirar macetas y sillas de ventanas y balcones y no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cables tirados en la vía pública son algunas de las recomendaciones ante el alerta meteorológico por tormentas fuertes para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, informó hoy el Gobierno porteño.Además, se aconseja "asegurar chapas, ladrillos y tirantes que estén en obras de construcción, no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros ni depositar residuos en la vía pública en horarios y lugares no autorizados"."El horario para sacar las bolsas de residuos es de 20 a 21 de domingo a viernes, y deben colocarse siempre dentro de los contenedores", recordaron las autoridades en un comunicado.Asimismo, señalaron que en caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia es aconsejable "evitar trasladarse en zonas arboladas".A los automovilistas, en tanto, se les recordó que deben "usar siempre cinturón de seguridad", y circular "a velocidad reducida y con las luces de posición encendidas"."La lluvia disminuye la visibilidad y las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales, por lo que se deben extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo", completaron.