Energía informó que se restableció el 100% del servicio eléctrico

La totalidad del servicio eléctrico fue restablecido esta noche, luego de que una falla generalizada dejara desde la mañana sin luz al país y a Uruguay, informó la secretaría de Energía."El 100% del suministro eléctrico ha sido restablecido" informaron fuentes de la secretaría de Energía a las 21,35 hs.El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, explicó en rueda de prensa que la falla se produjo en el sistema de Transporte del Litoral y que no hubo alertas que anticiparan el corte total del suministro."Lo que sabemos a este momento es que a las 7.07 se produjo una falla en el Sistema de Transporte del Litoral, fallas que ocurren con asiduidad tanto en el sistema argentino como en cualquier otro, no es algo anormal".Empero, subrayó que fue anormal los hechos que desencadenaron el corte general que se produjo a raíz de esa falla."Lo que sí es anormal o extraordinario y que no puede suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total".Lopetegui afirmó que la "desconexión total se produce de manera automática, son las computadoras que rigen el sistema las que lo hacen" y explicó que se produce "cuando detectan desequilibrios que pudieran causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo"."Es decir que acá no hubo ningún alerta", reconoció el secretario de Energía y adelantó que ahora las empresas "tendrán entre diez y quince días para dar un informe completo de los motivos" que generaron este gigantesco apagón.A partir de esos informes "vamos a tomar las medidas que se deban tomar para que no se repita y adoptar sanciones", en caso de ser pertinente.Explicó que el corte de suministro "se dio en un momento en que no había mayor demanda" y destacó que cuando hay "picos", las reservas de energía son del 11% "y esta mañana estábamos en un 20%".Respecto de los causales de la falla, Lopetegui explicó que se está "trabajando en todas las hipótesis", si bien reconoció que la posibilidad de un ciberataque o un sabotaje "no son las prioritarias".El secretario recalcó que el marco regulatorio prevé sanciones en el caso de que haya responsables de lo que haya ocurrido y las mismas las aplica "tanto el ENRE como la secretaría de Energía".Por último, destacó que en los últimos cuatro años se invirtieron US$ 6.000 millones en generación de energía.De esta forma, luego de 14 horas de la falla generalizada, el suministro de energía quedó normalizado en su totalidad según los reportes que entregó a lo largo de la jornada la secretaría de Energía.Por la mañana el presidente Mauricio Macri se pronunció sobre el problema a través de su cuenta de Twitter. "Esta mañana se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar", dijo y agregó: "Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible".Además prometió que "con el correr de las horas se restablecerá el servicio para todos los usuarios" y calificó el hecho como un caso inédito. "Se trata de un caso inédito, que será investigado a fondo", concluyó en sus mensajes por esa red social.