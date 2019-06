El corte trajo complicaciones en el tránsito y los servicios

El servicio de subterráneo sólo operaba esta tarde la linea A, mientras que el de trenes lo hacían los ramales San Martín, Sarmiento y Mitre, al tiempo que la mayoría de los semáforos de la ciudad de Buenos aún no funcionan tras el masivo apagón que afectó a la Argentina y a países limítrofes, informaron hoy voceros de las empresas concesionarias .El ramal de subte que une las estaciones de Plaza de Mayo con San Pedrito, en el barrio porteño de Flores, quedó habilitado a las 16 mientras que el Premetro que realiza su recorrido entre la estación Intendente. Saguier y el Centro Cívico Lugano, también opera normalmente, pero no así la combinación con la Línea E.El Tren Urquiza, por su parte, “presta servicio limitado entre las estaciones Federico Lacroze y Rubén Darío”, indicaron desde la empresa.Hasta el momento, las líneas de subterráneo B, C, D, E y H continúan “interrumpidas por falta de suministro de energía eléctrica debido a causas ajenas”, destacaron.Por su parte la empresa concesionaria Trenes Argentinos aseguró que los ramales de la Línea San Martín, Sarmiento y Mitre normalizaron su servicio.La Línea Roca, en tanto, solo opera los ramales de Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley, mientras que continúan sin servicio los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes.El ramal González Catan circula desde Lugano hasta la mencionada localidad, como así también el ramal que une Tapiales con la estación Marinos, mientras que el tren de la Costa continúa sin funcionar.Producto de la falla general del sistema interconectado nacional, gran parte de los semáforos de la Ciudad también permanecían apagados lo que, sumado a las fuertes lluvias, generaban gran dificultad para la circulación y algunos atolladeros de tránsito.