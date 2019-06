Comienza a restablecerse el servicio, después de un apagón masivo

Una falla masiva en el sistema de interconexin elctrica dej sin energa a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con ms informacin. #SinLuz #CortedeLuz Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 de junio de 2019

Debido a una falla general en el sistema de interconexin, la Argentina y pases limtrofes se encuentran sin electricidad. Seguiremos informando a la brevedad. #Edenor Edenor Clientes (@EdenorClientes) 16 de junio de 2019

Comenz el ingreso de generacin elctrica al sistema interconectado de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se inicia el proceso de normalizacin que demandar varias horas. Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 de junio de 2019

📢Se reestablece el servicio elctrico en los barrios porteos de Constitucin, Liniers y parte de Recoleta. Al momento hemos normalizado 75.000 clientes. https://t.co/boq8FzOKVv Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 de junio de 2019

Un apagón masivo afecta desde las 7 de la mañana a todo el país, Uruguay y el sur de Paraguay, “debido a un fallo en el el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”, informaron las autoridades de Energía, mientras que las empresas Edenor y Edesur informaron que el servicio comenzó a ser reestablecido en algunas zonas aunque la recuperación total de la energía “podría tomar todo el domingo”.Por el corte masivo, no funcionan las líneas de subte y Premetro y algunos servicio de trenes, mientras que los hospitales están siendo abastecidos con grupos electrógenos y cisternas de agua, a la vez que Aysa pidió a los usuarios que hagan “un uso racional del agua”.Cuatro horas después de iniciado el corte, cuyas causas no fueron explicadas, Edenor puntualizó que “ya comenzó el proceso de energización desde los puntos más fuertes del sistema, las centrales hidroeléctricas Yacyretá, Chocón y Salto Grande. Transener abrió el sistema y se está energizando nuevamente para poder regularizar el servicio”.En el área de Edenor, el suministro comenzó a normalizarse de forma paulatina en las localidades de San Isidro, Boulogne, Martínez, Loma Hermosa, San Martín, Tigre, Pilar, Las Heras, Hurlingham, 3 de Febrero, Vicente López y La Matanza.Edesur, por su parte, precisó a las 13.20 que 700.000 personas tenían el servicio normalizado a esa hora.“Los trabajos de normalización están en curso y podrían tomar todo el domingo”, dijo Edesur.Temprano, las redes sociales estallaron con la novedad del gigantesco apagón, con críticas por la falta de información.La primera información oficial fue brindada por la secretaría de Energía: “A las 7:07 hs. se produjo el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también al Uruguay”, señaló la secretaría de Energía en un comunicado.“Las causas se están investigando y aún no están determinadas. Ya se comenzó con la recuperación en las regiones de Cuyo, NOA y Comahue y se está abriendo el resto del sistema para continuar con la recuperación total, que se estima puede llevar algunas horas”, se indicó.A las 10 de la mañana Edenor informó que “en tres horas el servicio eléctrico podría comenzar a reestablecerse paulatinamente”, mientras que a la misma hora Edesur señaló que “se inicia el proceso de normalización que demandará varias horas”.Poco después Edesur precisó que el servicio comenzaba a ser reestablecido “por el ingreso a la red de la Central Térmica Barragán” a la vez que “las centrales Costanera (en Costanera Sur, CABA) y Dock Sud (sur de Gran Buenos Aires) comienzan a reiniciar su servicio”.Desde la empresa Edesur explicaron a Télam que "es la primera vez que pasa en el país" un corte generalizado de esta magnitud por un "colapso del sistema interconectado nacional", del que "no se sabe cuál fue el origen y tampoco cuándo se restablecerá completamente el servicio" porque "esta vez las empresas no somos el origen sino parte de las consecuencias"."Se trata de un apagón generalizado en todo el país, donde los afectados son prácticamente los 40 millones de argentinos, y también en Uruguay", explicó Martínez."Lo que se está haciendo es empezar primeras maniobras para que se empiece a generar energía y de esa forma las distribuidoras puedan normalizar a sus clientes", agregó Martínez.La vocera explicó que el sistema interconectado nacional "es la forma en la que está conectada eléctricamete la Argentina" y que, como ocurre con el sistema circulatorio del organismo, por ejemplo, "cuando deja de bombear, se corta todo".Martínez descartó, además, que el problema se haya originado por el temporal de lluvia que afecta al centro del país.En tanto, a través de las redes sociales Edenor informó que el origen del corte masivo "habría sido por una falla del sistema de transporte desde Yacyretá"."Eso produjo el corte de manera automática (sin intervención humana)", explicaron."La pérdida porcentual fue elevada dado el horario en el que se produjo, de baja demanda. El resto de los generadores no pudieron compensar las pérdidas", agregaron.El gigantesco apagón afectó a todo Uruguay y la zona sur de Paraguay.