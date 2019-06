Una elección provincial signada por la pelea de dos hermanos que van por la Gobernación

Alberto y Adolfo Rodríguez Saa, los hermanos que desde 1983 hegemonizan la vida política de San Luis, dirimirán este domingo en elecciones para elegir gobernador una larvada disputa signada por denuncias judiciales, impugnaciones y acusaciones personales que determinaron una profunda división en el justicialismo puntano.El actual gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saa, va por la reelección y en caso de obtener un triunfo alcanzaría su cuarto período al frente del Ejecutivo de San Luis.Por su parte Adolfo Rodríguez Saa, actual senador nacional, y presidente de la Nación durante un efímero período de ocho días, en medio de la crisis del 2001, y primer gobernador de la provincia desde la recuperación de la democracia, aspira en estas elecciones a consagrarse por sexta oportunidad como mandatario.Pero la decisión de Adolfo de presentar en enero de este año su postulación desembocó en una pelea entre ambos dirigentes."Esta no es una candidatura contra Alberto, es en favor de San Luis", señaló el ex presidente, pero este anunció no pudo evitar que su hermano impusiera su mayoría en un Congreso del Justicialismo local.