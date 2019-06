Nueva suspensión del juicio a Aldana por enfermedad del abogado defensor

La audiencia en la que Aldana seguiría ampliando su declaración, iniciada el martes, jornada en que habló durante cinco horas, estaba prevista para las 10 pero a las 8 el penalista Nicolás Grasso notificó al tribunal que se encontraba postrado con un cuadro de "faringitis con fiebre" y adjuntó certificado médico.El tribunal comunicó a las partes la novedad para evitar que fueran sin motivo hasta la sede judicial de Paraguay 1536 y todavía no fijó nueva fecha de audiencia.La postergación se suma a la que forzosamente debieron aceptar los jueces Rodolfo Bustos Lambert, Ana Dieta de Herrero y Rodolfo Goerner el jueves pasado cuando Aldana comenzó a gritar y amenazó con despedir a su abogado si no lo dejaban ampliar su declaración indagatoria."¡Yo no voy a avalar este juicio trucho!", sostuvo el cantante cuando el tribunal decidió que, en virtud de las múltiples demoras -el juicio comenzó el 22 de mayo de 2018 y debía resolverse en 120 días-, el abogado de una de las querellas iniciara su alegato y en una próxima audiencia el cantante hiciera uso de la palabra.