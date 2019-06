Francisco pidió que no se use a los pobres "para alardear con obras y proyectos"

El papa Francisco afirmó hoy que los pobres "no son números a los que se pueda recurrir para alardear con obras y proyectos" y pidió "un cambio de mentalidad" frente a la pobreza."Por un día dejemos de lado las estadísticas; los pobres no son números a los que se pueda recurrir para alardear con obras y proyectos", reclamó el pontífice en su mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres que se celebrará el próximo 17 de noviembre con el lema "La esperanza de los pobres nunca se frustrará"."Los pobres son personas a las que hay que ir a encontrar: son jóvenes y ancianos solos a los que se puede invitar a entrar en casa para compartir una comida; hombres, mujeres y niños que esperan una palabra amistosa", planteó Jorge Bergoglio en el texto divulgado este jueves por la Santa Sede.El papa Francisco instituyó la Jornada Mundial dedicada a los pobres a fines de 2016, tras el Año de la Misericordia extraordinario que convocó en el Vaticano.En ese marco, aseveró en el mensaje que "el compromiso de los cristianos, con ocasión de esta Jornada Mundial y sobre todo en la vida ordinaria de cada día, no consiste sólo en iniciativas de asistencia que, si bien son encomiables y necesarias, deben tender a incrementar en cada uno la plena atención que le es debida a cada persona que se encuentra en dificultad".