El ex árbitro Bustos podría ser trasladado esta semana Buenos Aires por la causa Independiente

El ex árbitro Martín Bustos, imputado y detenido por la justicia de Rosario por el delito de grooming en perjuicio de un jugador de Newell's Old Boys de 14 años, podría ser trasladado durante esta semana a una prisión de Buenos Aires, donde enfrenta una causa por corrupción de menores, informaron fuentes judiciales.El juzgado de Garantías que entiende en la causa más antigua –por abuso sexual a jugadores de las inferiores del club Independiente de Avellaneda- a cargo de la fiscal, Soledad Garibaldi, revocó su excarcelación y ahora la fiscal de la causa en Rosario, Carla Cerliani aguarda el pedido de exhorto de su par.Al adelantar, "que no existirá oposición a un exhorto", el traslado podría producirse en el transcurso de lo que resta de la semana, todo depende de que se "efectivice el pedido", confiaron a Télam las fuentes.