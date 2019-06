Reglamentan una ley que otorga obra social y beneficios no contributivos a Bomberos

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, reglamentó una ley aprobada en octubre de 2017 por la que los Bomberos Voluntarios de la provincia accederán a la Obra Social del Estado, DOSEP y a un "beneficio no contributivo vitalicio, mensual y de carácter no remunerativo".A la cobertura médico-asistencial, podrán incorporarse los integrantes de los Cuerpos Activos de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia y sus familiares que no cuenten con obra social.Según la ley, el Poder Ejecutivo Provincial deberá contratar un seguro de accidentes personales de trabajo y se compromete a otorgar un beneficio no contributivo por fallecimiento yo lesión con cobertura de gastos farmacéuticos, en ocasión del servicio.El beneficio no contributivo y vitalicio, mensual y de carácter no remunerativo equivale al que perciben los integrantes del Plan San Luis Solidario de 9.900 pesos y quedará sujeto a los aumentos que otorgue el Poder Ejecutivo Provincial.El beneficio es inembargable, salvo en los casos de deudas por alimentos, y compatible con el desempeño de cualquier actividad remunerada, jubilación o pensión contributiva Nacional, Provincial o Municipal y la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad provincial.