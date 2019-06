Encontraron en Escocia un cráter causado por un meteorito de un kilómetro de ancho

Científicos de Oxford y Aberdeen (Reino Unido) descubrieron por primera vez en 2008 cerca de Ullapool, al noroeste de Escocia, la evidencia de una colisión de meteoritos, pero su ubicación precisa seguía siendo un misterio, informó DPA.Ahora un nuevo informe, publicado en el Journal of the Geological Society muestra cómo un equipo dirigido por el doctor Ken Amor detectó el lugar del cráter."El material excavado en un impacto de meteorito gigante rara vez se conserva en la Tierra porque se erosiona rápidamente, por lo que éste es un descubrimiento realmente emocionante", explicó el doctor Amor."Fue por pura casualidad -agregó- que éste aterrizó en un antiguo valle donde los sedimentos frescos cubrieron rápidamente los escombros y los preservaron. El próximo paso será un estudio geofísico detallado en nuestra área objetivo en la Cuenca de Minch".Y destacó que "debió de haber sido todo un espectáculo cuando este gran meteorito golpeó un paisaje árido, esparciendo polvo y escombros de roca en una amplia área".Hace 1.200 millones de años, la mayor parte de la vida en la Tierra todavía estaba en los océanos y no había plantas. En ese momento, en Escocia el paisaje se habría parecido un poco a Marte cuando hubiera agua en la superficie.