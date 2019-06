"Que bajen los buzos", el reclamo sostenido a un año del naufragio del buque pesquero "Rigel"

La carga especial del primer aniversario amplificó el lema "Que bajen los buzos", con el que los allegados de los tripulantes exigieron durante los últimos doce meses que se investiguen las causas de la tragedia y que sean rescatados los restos de las víctimas.La conmemoración, en la que se insistió también en el pedido de mejores condiciones laborales y medidas de seguridad para los barcos que forman parte de la flota pesquera, comenzó cerca del mediodía en la banquina del puerto marplatense, punto de visita obligado de miles de turistas cada año, donde se descubrió una placa con los nombres de los tripulantes.Los familiares marcharon luego desde la esquina de 12 de Octubre y avenida Edison, y finalizaron con una concentración frente al monumento a los pescadores, donde se realizaron intervenciones artísticas y una olla popular.Nora Rodríguez, hermana de Fabián Rodríguez, jefe de máquinas del Rigel, dijo a Télam que "a un año del hundimiento, uno solo siente dolor, angustia y bronca"."Hace un año que no dejo de soñar que algún día él me va a golpear la puerta para volver a estar juntos. El único consuelo que tengo es pensar que él y sus compañeros, desde algún lugar, nos dan fuerza para seguir", expresó.Guillermina Godoy, madre del marinero Nahuel Navarrete, dijo que "la lucha para que haya justicia continúa como desde el primer día, para que estas muertes sean las últimas y no haya más barcos hundidos con gente que sale a trabajar".