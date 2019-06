Nuevo tratamiento para niños y adolescentes con esclerosis evita recurrencias en 8 de cada 10 casos

Un nuevo medicamento oral para niños y adolescentes de entre 10 y 17 años con esclerosis múltiple (EM) demostró evitar las recurrencias de la enfermedad en el 85,7% de los pacientes después de dos años de tratamiento, afirmaron hoy especialistas."El tratamiento de la EM en pacientes menores de 18 años no había sido adecuadamente evaluado a través de estudios clínicos debido a limitaciones éticas y prácticas", explicó a Télam Silvia Tenembaum, jefa de Clínica Médica del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Garrahan.La neuróloga señaló que la aprobación de fingolimod para ese grupo etario "constituye sin duda un importante avance para el manejo de los pacientes". "A partir de ahora se utilizarán moléculas con eficacia y seguridad comprobadas", agregó.Los resultados de un estudio realizado recientemente demostraron que la nueva terapia redujo "significativamente" las tasas anualizadas de recurrencia en un 82% en comparación con interferón beta-1a, y que además el 85,7% de los pacientes no tuvo recurrencias a los dos años de tratamiento."Antes de los años 90 no podíamos hacer prácticamente nada contra esta enfermedad desmielinizante. Después aparecieron los inmunomoduladores inyectables como el interferón, pero tenían muchos efectos secundarios", explicó a Télam el neurólogo Alejandro Andersson.El médico y director del Instituto de Neurología Buenos Aires (Inba) comentó que con la aparición de inmunomoduladores orales como fingolimod "mejoró la calidad de vida de los pacientes". "Hace varios años que uso fingolimod en pacientes adultos y la experiencia es muy positiva. Ahora va a usarse en chicos mayores de 10 años, y se esperan los mismos resultados", aseguró.