"Es clave la comunicación con los chicos", dijo el psicólogo que intervino

El psicólogo del Club Newell´s Old Boys aseguró: "En este caso pudimos actuar rápidamente porque el chico vino y me mostró el celular con el mensaje donde esta persona lo invitaba a ir a una casa de masajes". "Nosotros estamos atentos a cualquier cambio de conducta de los chicos, como la forma de comer o de dormir, porque son situaciones muy complejas", afirmó el profesional del club del Parque Independencia de Rosario a la emisora LT8.En este sentido, Dal Lago advirtió que "las personas que hacen este tipo de acciones son muy hábiles y tienen mucha experiencia, por eso es fundamental que los chicos nos cuenten cada situación de este tipo que aparezca"."En este caso yo tomé el celular y me hice pasar por el chico, a la vez que con el club hicimos la denuncia y la Fiscalía y la policía se encargaron de hacer su trabajo de investigación para dar con esta persona", agregó.