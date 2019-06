Presentan el sello Gestión Inclusiva

La presentación, que estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Inclusión, se realizó en la segunda jornada de la Cumbre Global de Discapacidad esta mañana en Tecnópolis, con la presencia del director Ejecutivo de la Andis, Santiago Ibarzábal."El sello será otorgado a las empresas que cumplan los requisitos y el compromiso de incluir a un trabajador con discapacidad, y tendrá una duración de dos años, ya que luego deberán revalidar el sello", explicó Ivo Luzzani, Director Nacional de Inclusión. "Es un selló que se compartirá en todo el país" y para lograrlo "se trabajó junto a ONG's, empresas y funcionarios", agregó.Durante la presentación también habló Javier Lioy, director de la asociación civil La Usina e integrante de la agencia de publicidad Gota (integrada por personas con discapacidad), quien afirmó que "la idea es que quienes porten el sello tengan el orgullo de hacerlo". "No hay que hablar más de inclusión, hay que hacer. No queremos que sea un sello de marketing, sino un verdadero compromiso con la inclusión y las personas con discapacidad", añadió el directivo publicitario.Por último, el especialista regional de actividades laborales de la OIT, Andrés Yuren, dijo que "los países deben incorporar la idea de no discriminación, al igual que las personas con discapacidad deben empoderarse para poner en valor la diversidad". Según la OIT, "las empresas inclusivas son más productivas, y eso lo vemos a diario en la práctica", concluyó.