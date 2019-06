Clausuraron el jardín maternal de La Plata donde maltrataron a una beba

La municipalidad de La Plata clausuró el jardín maternal donde una beba de cuatro meses fue golpeada y zamarreada por una maestra que, además, habría intentado asfixiarla, según informó una fuente comunal.Se trata del jardín "Aventuras en Pañales", ubicado en las calles 40 entre 8 y 9 de la capital bonaerense.Según precisó una fuente del municipio platense, las personas que estaban en el jardín maternal "eran monotributistas y no tenían título habilitante para desarrollar estas tareas, por lo que se procedió con la clausura".En anteriores inspecciones, la comuna había detectado falta de documentación respaldatoria pero, como no revestía gravedad para la seguridad de los niños. se permitió su funcionamiento.Una fuente de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense precisó a Télam que "la maestra denunciada en esa causa, María Paula González, sí es docente, se recibió en el 2013 de docente de nivel inicial en el Instituto Superior Canónico Guido de Andreis de La Plata"."El establecimiento no era un jardín maternal que dependiera de la provincial de Buenos Aires, la Provincia no tenía jurisdicción sobre el mismo, era una guardería de órbita municipal", aclaró la fuente.