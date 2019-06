Suspenden hasta el martes el juicio a Cristian Aldana por abuso

El juicio por "abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores" al líder de El otro yo, Cristian Aldana, volvió a suspenderse hoy luego de que el defensor del cantante, Nicolás Grasso, amenazara con renunciar si su defendido -quien fue desalojado entre gritos- no podía ampliar su declaración antes de los alegatos."¡Yo no voy a avalar este juicio trucho!", gritó Aldana sin estar habilitado para hablar, lo que le significó ser desalojado de la sala por efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Entonces, el defensor Grasso pidió un cuarto intermedio al tribunal para hablar con Aldana y volvió a los pocos minutos con la directiva de abandonar su defensa si aceptaba que comiencen los alegatos sin permitirle al cantante hablar antes.El defensor Grasso había solicitado la suspensión alegando que el martes pasado no pudo ingresar su computadora al penal de Marcos Paz, con los videos de las audiencias, para poder trabajar la ampliación de la declaración con Aldana. El tribunal se enfrentó entonces al dilema de sostener su decisión de iniciar los alegatos y designar un defensor oficial en reemplazo de Grasso o acceder a la petición de suspender nuevamente este juicio que ya lleva más de un año.Finalmente, tras un breve intercambio en privado de los jueces, decidieron pasar al martes la audiencia pero con la asistencia de un defensor oficial de turno que pueda salvar alguna circunstancia como la que se planteó hoy. La jueza Dieta de Herrero votó en disidencia por sostener la audiencia.