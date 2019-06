Cómo es el cuadro por el que está internado Alberto Fernández

Inmovilidad por períodos prolongados, una alteración de la coagulación en la sangre o antecedentes familiares son algunas de las causas de la inflamación pleural, el cuadro que le diagnosticaron al precandidato presidencial por el PJ kirchnerista Alberto Fernández, explicó hoy el cardiólogo Jorge Tartaglione."Es un cuadro vinculado con coágulos de sangre formados en las piernas, que quedan atrapados en el circuito de la arteria pulmonar. En casos que no revisten gravedad se pueden tratar con anticoagulantes orales y supervisión médica", dijo a Télam Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA).Consultado sobre las causas, el especialista mencionó "la edad avanzada, la inmovilidad, el estar luego de una cirugía durante mucho tiempo en una cama, tener una alteración de la coagulación de la sangre, antecedentes familiares u obesidad". "El corazón saca sangre a través de las arterias, que llegan hasta el pie de las personas para volver a través de las venas. Esas venas no tienen el impulso del corazón, por lo que usan pequeñas válvulas para devolver la sangre al circuito", explicó.Si una persona está inmovilizada o tiene un antecedente familiar de trombofilia, "es muy probable que forme un trombo en la pierna", señaló el profesional. "Y ese trombo, que es como un coágulo de sangre, se desprende como municiones que van llegando al corazón, que las devuelve a su vez al pulmón para oxigenarse y puede causar una obstrucción arterial", dijo. Tartaglione detalló que si el trombo es chiquito, las manifestaciones pueden ser tos, dolor en el pecho o fatiga."Indudablemente el caso de Fernández fue muy liviano, porque puede caminar y está en buen estado de salud. Si hubiese sido un trombo grande no podría ni hablar", aseguró el cardiólogo.