Se habló de violencia y género en el programa de Etchecopar

Diana Maffia, directora del Observatorio de Género para la Justicia de la Ciudad, realizó este mediodía el primero de los veintidós micros que dispuso la Fiscalía porteña se realicen a modo de probation en el programa de Radio 10 de Baby Etchecopar, en el que habló de género, perspectiva de género y violencia."Una de las cosas que se han logrado a través del derecho es establecer formas de reparación que no sean litigantes, sino más imaginativas, creativas para reparar los derechos, también a partir de la comunicación y los mecanismos simbólicos", dijo Maffia en un micro grabado que se emitió en el programa "El Ángel de la mañana" de Etchecopar."Me alegra tener la oportunidad de llegar a un público al cual estos mensajes no le llegan de manera frecuente porque son tiempos para dejar la prepotencia verbal y hacer cambios", señaló Maffia. "Cuando hablamos de violencia pensamos en asesinatos, femicidios y violencia física pero hay muchas otras formas establecidas que son menos visibles, que no tienen testigos externos: psicológica, moral, obstétrica, formas más subliminales que tenemos que aprender a ver y reconocer", dijo en el mensaje inusual para ese programa.En ese sentido, añadió que "el Estado debe protegernos, como en los medios de comunicación y la violencia simbólica, que favorece estereotipos, que son ofensivos con algunas identidades de géneros, promoviendo prejuicios, pero que también es un lugar de reparación".