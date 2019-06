Francisco: "La enseñanza no se apura, no se fabrica y no se vende"

El papa Francisco advirtió este martes el "peligro" de que las universidades formen "para un trabajo y no para la vida", al cerrar con un videomensaje el IV Congreso de las Cátedras de la fundación pontificia de origen argentino Scholas Occurrentes."Se solía decir que educar consistía en "salir al mundo, y aprender a vivir. Sin embargo, hoy esta búsqueda ha perdido su sabor, degradando el educar a un mero salir al mercado, y aprender a ganarse la vida", planteó el pontífice en el saludo a los participantes del evento de tres días en la Universidad de Fordham, Estados Unidos."Queridos maestros, quizá este sea nuestro mayor peligro. Las instituciones educativas no pueden ser meras reproductoras de su época, corriendo detrás de un mercado que prepara sólo a algunos para un trabajo pero no para la vida", los animó.