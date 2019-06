Autoridades de Protección Civil de la Nación afirmaron hoy que "no existe riesgo de inundación en la zona de las cataratas del Iguazú", donde desemboca el río homónimo, y confirmaron que las filmaciones que circulan en las redes sociales "no son actuales".“A pesar de las lluvias caídas, no existe riesgo de que haya inundaciones en la zona de las cataratas”, afirmó el subsecretario de Protección Civil, Daniel Russo, en diálogo con Télam.El funcionario explicó que “la altura del río Iguazú está en 14 metros, mientras que la altura de alarma es de 25 y la de evacuación es de 28 metros”.