El secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, afirmó hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los glaciares "es una ratificación de una política de Estado que lleva adelante el presidente Macri" y que "no cree" que la decisión del alto tribunal "afecte las actividades de la empresa en San Juan"."Este fallo forma parte de una ratificación de una política de estado del presidente Macri porque plantea algo que antes estaba en abstracto. Esta causa tiene muchos años y al publicarse el inventario sobre glaciares ya no hay una inconsistencia ni para Barrick ni para la provincia", dijo Bergman a Télam.Explicó que la Corte "rechazó de plano el fondo de la presentación y declara que no es consistente la presentación realizada".