Desarrollan un "nuevo y sencillo" análisis de sangre que permite detectar siete tipos de cáncer

Un "nuevo y sencillo" análisis de sangre capaz de identificar la presencia de siete tipos de cáncer fue desarrollado por investigadores del Centro Oncológico Kimmel, del hospital universitario norteamericano Johns Hopkins, informó hoy ese centro de salud, que publicó sus hallazgos en la revista científica Nature.El test, denominado "Delfi", en inglés "DNA evaluation of fragments for early interception" (evaluación de fragmentos de ADN para la detección temprana) demostró "con precisión" la presencia de ADN canceroso en un 57% a 99% de las muestras de sangre de 208 pacientes en distintos estadios de cáncer de mama, colorrectal, pulmón, ovario, páncreas, estómago y conducto biliar en los Estados Unidos, Dinamarca y Holanda."Los análisis de sangre para detectar cáncer, también llamados biopsias líquidas, por lo general buscan mutaciones en las secuencias de ADN que ocurren adentro de las células cancerosas o metilación, una reacción química en la que hay una transferencia de grupos metilos a algunas de las bases del ADN", explicó el autor principal del estudio, Victor Velculescu.El catedrático de Oncología y codirector del Programa de Biología del Cáncer del Centro Oncológico Kimmel señaló que "no todos los pacientes tienen cambios que puedan detectarse empleando esos métodos", por lo que "hay una necesidad acuciante de encontrar formas mejores de detección precoz de los marcadores genéticos del cáncer".