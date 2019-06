Inauguran la extensión de la línea E a Retiro, que permitirá viajar "con mayor rapidez"

Las estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro llevarán a los usuarios desde el barrio de Flores a Retiro "en 32 minutos", beneficiarán a 90.000 pasajeros por día y sumarán 63.000 usuarios nuevos a la red de subtes de la Ciudad, indicó el gobierno porteño."Para mucha gente que viene del sur es un cambio total, porque para llegar tenían que hacer combinación de colectivos y subte. Retiro es la zona de mayor concentración de oficinas", indicó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien inauguró la obra junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.El funcionario aseguró que la obra "es producto de un plan a largo plazo", ya que fueron planificadas "cuando (Mauricio) Macri era jefe de Gobierno".Los usuarios empezaron a viajar pasado el mediodía en el ramal y destacaron la rapidez al evitar las combinaciones para llegar a Retiro."Vengo de Olivos todos los días y esto para mí es un beneficio porque directamente me tomo el subte y no tengo que hacer combinación con otra línea", afirmó Carolina.Yéssica, por su parte, destacó "la ampliación del recorrido" de la línea E para "llegar a Retiro sin tener que hacer combinaciones".Otra pasajera sostuvo que con las nuevas obras "no tengo que realizar combinación con la línea C para ir hacia Flores, y eso me ahorra mucho tiempo".También resaltó el colorido y las obras de arte que se pueden observar en Correo Central, Catalinas y Retiro.Las nuevas estaciones fueron intervenidas por las artistas Marta Minujín en Retiro, Gachi Hasper en Catalinas y Marcela Cabutti en Correo Central.Las estaciones, que suman 2 kilómetros de extensión a la red, poseen cuatro centros comerciales cada una y hasta un órgano electrónico para que puedan tocar los pasajeros.Minujín realizó para la nueva estación una escultura enorme con figuras fragmentadas que cuelgan del techo. Sobre la boletería se puede leer, con la firma de la artista plástica, que los argentinos "vivimos en fragmentación y discontinuidad" bajo el título "Desde Grecia al Renacimiento y hasta hoy con amor".