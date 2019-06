Cientos de mujeres se concentran en el Congreso para marchar a Plaza de Mayo

Agrupaciones feministas, movimientos sociales, sindicales y partidos políticos ya se concentran en las inmediaciones del Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo en la quinta movilización "Ni Una Menos" en reclamo de los derechos de las mujeres, la legalización del aborto y para erradicar la violencia machista.Desde después del mediodía cientos de mujeres se acercaron a las inmediaciones del Congreso para manifestar su reclamo por el fin de la violencia machista y los femicidios que, en lo que va del año, suman 133 víctimas."Ni Una Menos (NUM) por violencias sexistas, económicas, racistas, clasistas a las identidades vulneradas. Aborto legal ya y abajo el ajuste del gobierno y el FMI", es la consigna 2019 difundida desde la organización.“Nos siguen matando”, dijo Estela del barrio porteño de Lugano a Télam, y aseguró que en todo este tiempo “el Gobierno no cumplió con la ley”.A su lado, están Marisol, que llegó desde Mataderos junto a su hija Sol y su sobrina Lucía, y afirmó que siguen “luchando por la igualdad y para cambiar la cabeza de la sociedad”.Luego agregó: “Somos todos personas con los mismos derechos”.En tanto, Pablo y Verónica viajaron desde Paraná, Entre Ríos, y contaron a esta agencia que la hermana de Verónica es una de las víctimas de femicidio a manos de su ex pareja el 18 de septiembre del año pasado.“Con nuestra lucha y junto a nuestra familia, logramos que la Justicia cambie la carátula de 'homicidio' y lo considere 'femicidio', con lo que la pena se incrementará de 8 a 25 años”, agregó Verónica.La mayoría de las manifestantes llevan pañuelos verdes, violetas o naranjas y carteles con reclamos de justicia por los femicidios.“Nuestros pañuelos no se negocian con los celestes, jamás”, reza una bandera de la agrupación MST, mientras que un grupo de chicas porta remeras con la inscripción “mis genitales no definen mi identidad”.“Vivas y libres nos queremos”, señala a Télam una de las manifestantes al replicar una de las consignas más fuertes del movimiento feminista.De acuerdo a lo informado por las organizadoras, la marcha hacia la Plaza de Mayo comenzará alrededor de las 18 donde se espera la lectura de un documento.