La red de pornografía infantil a la que está vinculado el pediatra que trabajaba en el Hospital Garrahan Ricardo Russo, detenido por tenencia y distribución de este tipo de material, opera en la llamada "deep web" que engloba contenidos que no están accesibles abiertamente en los buscadores como Google."La 'deep web' o "web invisible" es cualquier tipo de contenido que no es indexable por los buscadores, esto quiere decir que no se los encuentra abiertamente en Google", explicó a Télam Christian Borghello, especialista en seguridad informática.El especialista aclaró que "no todo lo que está en la 'deep web' es contenido "dañino o material que se usa para delinquir", ya que puede tratarse de otro tipo de archivos, como películas o música.