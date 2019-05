Otro hombre detenido por tenencia y distribución de pornografía infantil en Córdoba

Un hombre de 23 años fue detenido anoche en su casa de la localidad cordobesa de Río Tercero acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) Córdoba, que no descartó que el caso tenga vinculación con el del pediatra del Hospital Garrahan.El fiscal Alejandro Carballo indicó que "no se descarta que esté relacionado" con el caso de Ricardo Russo, ex jefe del servicio de inmunología y reumatología del Hospital Garrahan, detenido el pasado martes acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil y vinculaciones con una red internacional.El allanamiento que encabezó la Policía Judicial de Córdoba arrojó como resultado el secuestro de “abundante material con contenido pornográfico de menores”, indicó el comunicado oficial.La medida fue ejecutada por la Dirección de Investigación Operativa (DIO) e ingenieros de la Unidad de Informática Forense, ambas de la Policía Judicial de Córdoba, con la colaboración de la Unidad Departamental Tercero Arriba de la Policía de la Provincia de Córdoba.Según el MPF Córdoba, la causa se originó por un reporte internacional elaborado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, donde se identificó y alertó sobre una posible distribución y tráfico de importante cantidad de imágenes con contenido sexual de menores.El acusado quedó detenido y la investigación está a cargo del fiscal interviniente Alejandro Carballo."En principio, se ha constatado que el material se encontraba en los dispositivos secuestrados. Eso permitió vislumbrar la existencia de otros elementos, videos y muchas imágenes, más de 100", dijo esta mañana Carballo a Canal 12 de Córdoba.