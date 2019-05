Enfermeros del Garrahan consideran "muy dificil" que se haya filmado pornografía en el hospital

Enfermeros del Hosptal Garrahan, donde fue detenido el jefe de inmunología y reumatología infantil por tenencia y distribución de pornografia infantil , consideraron como "muy difícil" que se hayan filmado a niños dentro del hospital por este tema, al tiempo que se mostraron consternados por la situación."El hospital esta lleno de cámaras de seguridad y cada niño que viene aquí está acompañado de sus padres. Es muy difícil que se hayan filmado escenas de pornografía infantil dentro del hospital", dijeron enfermeros consultados por Télam .Indicaron además que "si (el médico detenido) era jefe de servicio no atendía chicos. Hay que ver de cuándo son esas imágenes" y adelantaron que la noticia "es un bajón para nosotros. El Garrahan, que siempre fue un lugar de buenas noticias, ahora pasó esto, algo lamentable".La noticia sorprendió al poco personal que estaba hoy en el hospital y la mayoría de los empleados no estaba enterada, mientras que aseguraron que la dirección del centro asistencial "no nos comunicó nada sobre lo que pasó".El Ministerio de Seguridad porteño aseguró que en algunas de las imágenes obtenidas en los allanamientos se veían camillas de fondo lo que podría traducirse que se realizaban "en un ámbito hospitalario".