Paro de 24 horas: cuáles son los servicios afectados

El funcionamiento de los servicios de colectivos, trenes, subtes, aviones, barcos y camiones estarán afectados en esta jornada por el paro de 24 horas, además de los bancos, las escuelas y universidades, la administración pública y la justicia.El paro de 24 horas que se realiza desde las 0 horas de hoy afecta además a los hospitales, que garantizan una guardia mínima, entre otros servicios.Los bancos no abrirán, aunque se podrán realizar algunas operaciones en la banca online.La administración pública no estará activa en la ciudad de Buenos Aires ni en las dependencias de Nación y tampoco habrá actividad en los tribunales.La recolección de residuos estará afectada también por la adhesión del gremio de los camioneros y desde ayer el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires había solicitado evitar sacar los residuos durante el día.También la Unión de Kiosqueros del República Argentina (UKRA) se sumó a la huelga y no habrá servicio de recarga de la tarjeta SUBE en los negocios.