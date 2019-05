El paro del miércoles afectará a 330 vuelos y 37.000 pasajeros de Aerolíneas

Aerolíneas Argentinas y la mayoría de las compañías aéreas cancelaron todos sus vuelos del miércoles proximo a raiz del paro convocado por la CGT. Según informó la empresa, la disposición afectará tanto a los vuelos de Aeroparque como a los de Ezeiza.Las únicas compañías que operarán ese día serán American Airlines, que posee su propio servicio de rampa; Flybondi, que también se autoabastece en ese sentido en el aeropuerto de El Palomar; y JetSmart, con su vuelo internacional a Santiago de Chile, también desde esta última terminal."Ante la necesidad de proteger de la mejor manera posible a sus pasajeros, Aerolíneas Argentinas se ve obligada a cancelar toda la operación pautada para ese día", se indicó en un comunicado. Además, informó que ya reubicó a más del 75% de los 37.000 clientes de los 330 vuelos afectados por la medida de fuerza y que modifició el horario de los vuelos internacionales con partida más próxima al inicio y al final de la jornada del miércoles 29.La empresa solicita a aquellos pasajeros que aún no hayan recibido una notificación sobre el cambio "que estén atentos a los medios de contacto registrados al momento de hacer la compra del pasaje, sea correo electrónico o teléfono". También aclara que "los pasajeros afectados ya tienen disponible la posibilidad de cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron" o en su defecto "podrán solicitar el reintegro de las sumas abonadas".Por su parte, Flybondi operará sus servicios desde El Palomar casi con normalidad, con excepción de aquellos destinos en los que no cuente con controladores aéreos porque se autopresta su servicio de rampa. JetSmart, en tanto, podrá operar su vuelo a Santiago de Chile porque también tiene servicio propio en El Palomar, pero no ocurrirá lo mismo con sus destinos del interior, ya que allí cuenta con el servicio de Intercargo, que adhiere al paro.