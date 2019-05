Proponen que los bares y restaurantes puedan cobrar por el uso de baños a los no clientes

La Legislatura porteña debatirá un proyecto de ley que ratifica una ordenanza municipal de 1993 que habilita el uso de los baños de bares y restaurantes a las personas que lo soliciten, sean o no clientes, pero la propuesta agrega la posibilidad de que esos establecimientos puedan cobrar por “permiso de uso”.La iniciativa plantea que bares, restaurantes, establecimientos de comida rápida, cervecerías y pubs estén obligados a “permitir el uso de las instalaciones sanitarias para toda persona que lo solicite, haya o no efectuado consumición alguna en dichos establecimientos”.Y permite que esos locales cobren por el uso de los baños un monto equivalente al valor de 1/2 unidad fija -unos 10 pesos- como máximo por persona y precisa que, por ello, “las instalaciones sanitarias deberán contar con productos de higiene como contraprestación a ese pago, como jabón, papel higiénico, secamanos, y deberán de estar en buenas condiciones de limpieza y uso”.También quedarán exentos del abono jubilados y pensionados, menores de 16 años, embarazadas, desempleados, personas con discapacidad y quienes consideren que no esté cumplida la contraprestación mencionada en torno a la limpieza del sitio y la oferta de productos de higiene.