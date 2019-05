Analizan sancionar a un senador denunciado por abuso si no justifica inasistencias

El vicegobernador y presidente del Senado bonaerense, Daniel Salvador, volvió a pedirle al senador de Unidad Ciudadana Jorge Romero, denunciado públicamente por una mujer por presunto abuso sexual, que justifique sus seis inasistencias continuas a las sesiones de ese cuerpo.El reglamento interno del Senado admite un máximo de cinco inasistencias consecutivas sin justificar. Así, cuando un legislador supera las cinco faltas es pasible de una sanción que puede ser el descuento del sueldo por los días no trabajados, una multa o una suspensión."Soy un varón criado en una sociedad patriarcal. Además soy un militante político con responsabilidades. Desde ese lugar, y a la luz del trabajo de visibilización que han hecho mis compañeras de la organización donde milito, puedo ver que en el pasado tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales", reconoció en ese momento Romero en su cuenta de Twitter.El legislador camporista de Florencio Varela anunció en esa red que por ese motivo, decidió "dar un paso al costado" de sus "responsabilidades políticas" para someterse a "los procesos que determine la aplicación del protocolo" dispuesto para estos casos. No obstante, Romero no pidió licencia ni renunció, sino que dejó de asistir a la Legislatura bonaerense.