La escuela al rescate de los símbolos patrios y por la inclusión

Tras los festejos del 25 de Mayo, este fin de semana, se difundió en las redes un video en el que los alumnos del turno tarde de la Escuela Media N° 16 (ex Colegio Nacional Manuel Belgrano) interpretan las estrofas del himno nacional con lenguaje de señas. Al mismo tiempo, los estudiantes se ubican para formar las franjas de la bandera con el sol del centro. Van vestidos de blanco, celeste y amarillo y mientras se mueven no dejan de mover sus manos.La filmación fue compartida por padres, docentes y ex directivos de la escuela, pero se masificó cuando quien la compartió fue Sergio Rojas, el docente de Literatura que les enseñó a los alumnos a interpretar la letra del himno con señas. En su perfil de la red social el profesor además recibió el cariño y los elogios de docentes y alumnos por su iniciativa de inclusión.