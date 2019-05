El Papa criticó "el diagnóstico prenatal con fines selectivos"

El Sumo pontifice criticó hoy la utilización "con fines selectivos" del "diagnóstico prenatal" que anticipa enfermedades en el feto, al sostener que el aborto no es la solución a estos problemas."El miedo y la hostilidad hacia la discapacidad conducen con frecuencia a la elección del aborto, configurándolo como una práctica de 'prevención'", dijo Jorge Bergoglio, en un encuentro con los participantes del Congreso internacional "Yes to Life" (Sí a la vida) en el Vaticano.El pontífice aseguró que "la vida humana es sagrada e inviolable y la utilización del diagnóstico prenatal con fines selectivos debe ser desalentado porque es la expresión de una mentalidad eugenésica inhumana, que priva a las familias de la posibilidad de acoger, abrazar y amar a sus hijos más débiles".Francisco indicó que "el aborto nunca es la respuesta que buscan las mujeres y las familias" y lamentó que sea "el miedo a la enfermedad y la soledad lo que hace dudar a los padres", informó EFE.