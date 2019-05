Los servicios en Ciudad de Buenos Aires para este 25 de Mayo

Emergencias:

Durante el feriado de este sábado, 25 de Mayo, en Buenos Aires funcionarán las guardias de los hospitales y el SAME, también habrá recolección de residuos y se podrá estacionar en las avenidas pero con algunas excepciones, informó el Gobierno porteño.Además, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y la línea telefónica de emergencias 103 tendrán guardias activas las 24 horas.El sistema Ecobici tendrá dos horas de uso por persona, como todos los feriados y fines de semana, pero la estación de Catedral estará cerrada de 0 a 15 porque se realizará el Tedeum.El estacionamiento de vehículos estará autorizado durante las 24 horas del sábado 25 de Mayo "sobre las avenidas de la Ciudad donde habitualmente está prohibido estacionar en días hábiles de 7 a 21".Sin embargo, habrá algunas excepciones en las siguientes avenidas: 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Teniente General José Luis Dellepiane, Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, y en los tramos afectados por el Metrobus.El sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia, mientras que, en los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, la norma se mantiene vigente.La Dirección General de Infracciones no atenderá al público pero tendrá una guardia de 9 a 12 sólo para devolver los autos que sean levantados en la vía pública.La Reserva Ecológica, el Jardín Botánico y los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca permanecerán abiertos pero se recomienda consultar horarios.Los museos de la Ciudad estarán abiertos mientras que los teatros dependientes del GCBA estarán cerrados.Por otro lado, las sedes comunales (CGP), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la dirección General de Rentas permanecerán cerradas; y en el Registro Civil funcionará sólo la guardia de defunciones de 8.30 a 12.30.En los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de la Ciudad, las inhumaciones se realizarán de 9 a 12.