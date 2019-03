Un keniata fue elegido como el Mejor Maestro del Mundo

El keniata Peter Tabichi, que trabaja como profesor de matemática en una zona remota de su país, fue elegido hoy como el Mejor Maestro del Mundo en el premio que entrega la Global Education & Sills Forum en Dubai, que tuvo al argentino Martín Salvetti entre los 10 finalistas."Cada día en África damos vuelta la página y abrimos un nuevo capítulo. Hoy es otro día. Este premio no me reconoce a mí sino a la gente joven de este gran continente", aseguró Tabichi en la ceremonia que se realizó en el hotel Atlantis Palm de esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.El docente recibió el saludo del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, que lo calificó como un "ejemplo" para todo el mundo. "De parte de todos los keniatas te felicitamos. Sos un ejemplo de lo que puede lograr el espíritu humano para el mundo. Elegiste enseñar en una parte remota de Kenia y transformar las vidas en esa situación. Me diste fe de que los mejores días de África están por venir y que tu historia va a ser un ejemplo para los tiempos venideros", aseguró Kenyatta en un video.De la ceremonia también participó el argentino Martín Salvetti, el profesor de la Escuela Técnica N°5 "2 de abril" de Temperley, que quedó entre los 10 mejores. Entre los finalistas había maestros de Georgia, Brasil, Países Bajos, Reino Unido, India, Estados Unidos, Australia y Japón.