"La corrupción impidió avanzar", dicen los hijos de víctimas de la tragedia de Austral

María del Rosario De Agostino Zampino, quien perdió a sus padres adoptivos y a su hermano de pocos días de vida en el vuelo de Austral que cayó en Fray Bentos, contó a Télam que esa tragedia "me sacó la oportunidad que me había dado la vida", ya que tenía un año y medio cuando ocurrió en octubre de 1997.



Los padres adoptivos de María del Rosario, Mario, que tenía 46 años y Ana María, de 50, decidieron dejarla con familiares en la ciudad de Buenos Aires, cuando ella tenía 16 meses de vida, y viajar a Misiones a finalizar los trámites de adopción de Gustavo Sosa, su hermanito de apenas unos días de vida que volvía con ellos en el vuelo 2553 de Austral.



"En realidad, ellos no tenían que viajar en ese vuelo. Pero mi hermano se intoxicó con la leche y tuvieron que quedarse en un hospital de Posadas y tomar otro avión, ese que me sacó la oportunidad que me había dado la vida", señaló María.

Una de las cosas que le contaron, es que cuando era bebé "yo tenía la mirada perdida y buscaba a mis padres o repetía el nombre de mi papá al escuchar el ruido de las llaves", evocó la joven de 22 años.



De Agostino Zampino afirmó que "esto no tiene que volver a pasar y sigue pasando, porque las tragedias no cesaron", en referencia a la caída de un avión de Lapa en agosto de 1999, el incendio de República Cromañon el 30 de diciembre de 2004 y el accidente ferroviario de Once en febrero de 2012.



"Se repiten las historias de muertes por desidia" en Argentina", se lamentó.