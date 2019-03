Una ONG apoya el proyecto de ley de talles con media sanción del Senado

AnyBody Argentina, una ONG que trabaja por la inclusión y la aceptación de la diversidad de cuerpos, apoyó el proyecto de ley de talles de indumentaria que obtuvo este miércoles media sanción en el Senado de la Nación y fue girado a la Cámara de Diputados."Hay 14 leyes de talles entre regionales y provinciales, pero no existe una legislación a nivel nacional que facilite el cumplimiento", señaló la organización en un comunicado.Desde 2012, AnyBody Argentina lleva a cabo una encuesta anual, impulsada desde las redes sociales, para relevar las sensaciones de las personas al adquirir indumentaria y zapatos, y sus dificultades o no de conseguir su talle.