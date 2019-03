Aviones 737 MAX-8 siniestrados no tenían el sistema seguridad de Boeing

Los Boeing 737 MAX siniestrados en Indonesia y Etiopía, causando la muerte de 456 personas, carecían de dos mecanismos de seguridad opcionales que, en parte, podrían haber ayudado a sus pilotos a evitar los accidentes, según informó este jueves The New York Times (NYT).Según el NYT, ni el avión de Lion Air que en octubre último cayó al mar de Java 13 minutos después de despegar de Yakarta, ni el de Ethiopian Airlines que el 10 de este mes se estrelló a pocos kilómetros de Adis Abeba, de donde había partido seis minutos antes, contaban con estos sistemas opcionales de seguridad, que no son requeridos por las autoridades.Aunque aún se desconocen las causas de los siniestros, expertos apuntaron a un software diseñado para mejorar la seguridad en la fase de ascenso y a un fallo en los sensores que activan ese mecanismo como posible motivo, lo que llevó a numerosos países a vetar temporalmente este modelo de Boeing.