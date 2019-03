Lanzaron una guía de alimentación saludable en los colegios

La prohibición de vender bebidas azucaradas y alimentos altos en grasas y sodio en las escuelas, así como una serie de recomendaciones y criterios sobre alimentación infantil son la base de la "Guía de entornos escolares saludables" que este jueves presentaron los ministerios de Salud y Desarrollo Social y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.El secretario de Gobierno de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein explicó que el objetivo es "trabajar en la agenda de los chicos que verán en buena medida hipotecado su futuro, no sólo el individual, sino el que tendremos como país dentro de 30 años si no tomamos algunas decisiones ahora".Rubinstein agregó que los niños y adolescentes "pasan la mayor parte del tiempo en la escuela, donde tienen modelos de referencia y en donde les debieran enseñar no solamente las habilidades que tienen que ver con el aprendizaje tradicional, sino también cuestiones tan importantes como la alimentación saludable, la actividad física y los buenos hábitos y estilos de vida".