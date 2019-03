Pasajeros desaprueban los cambios de la línea 60 de colectivos

Cambios en la lnea 60

Los otros seis recorridos que hará la línea 60 quedarán de la siguiente forma

Pasajeros que esperaban frente a la estación de trenes de Constitución alguno de los ramales del colectivo 60 mostraron desconfianza ante el anuncio de la empresa, que eliminará, dentro de dos meses, 12 de los 19 recorridos que tiene la línea actualmente."Si los van a sacar porque la gente no hace trayectos largos, el que hizo el estudio no viaja en colectivo", dijo a Télam Lorena, de 47 años, que, después de hacer un trámite en el Hospital Moyano, en el barrio porteño de Barracas, regresaba a su casa en Pacheco, provincia de Buenos Aires.El presidente de la línea 60, Marcelo Pasciuto, anunció -en diálogo con Radio Mitre- que la empresa eliminará ramales porque, según un estudio realizado con el Ministerio de Transporte de la Nación, solo el 1% de los pasajeros hace el recorrido completo y "la gente que se traslada no viaja más de 50 minutos seguidos".De los siete recorridos que quedarán, solo uno unirá Constitución con la zona norte de la provincia de Buenos Aires, será el ramal A: Barracas-San Isidro.•Ramal B: Rincón de Milberg (Tigre) - Barracas de Belgrano (por Panamericana)•Ramal C: Terminal de Ómnibus de Escobar - Barracas de Belgrano (Por Panamericana)•Ramal D: Terminal de Ómnibus de Escobar - Barrancas de Belgrano (Por Boulogne Sur Mer)•Ramal E: Rincón de Milberg (Tigre) - Barrancas de Belgrano (por Fleming)•Ramal F: Terminal de Ómnibus de Escobar - Barrancas de Belgrano (por Ruta N°27)•Ramal G: Terminal de Ómnibus de Escobar - Plaza Italia (Palermo).